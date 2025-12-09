Rendez-vous balade

rue Louis Dausse 12000 rodez Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-09

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30

Les mardis après-midi 9, 16, 23 et 30 décembre.

Nous vous proposons de nous retrouver l’après-midi à 14h devant le centre social de Rodez pour une balade en groupe.

Ensemble on se motive! .

rue Louis Dausse 12000 rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 10 29 csrodez@caf12.caf.fr

English :

Tuesday afternoons December 9, 16, 23 and 30.

German :

Dienstagnachmittag, 9., 16., 23. und 30. Dezember.

Italiano :

Martedì pomeriggio 9, 16, 23 e 30 dicembre.

Espanol :

Martes 9, 16, 23 y 30 de diciembre por la tarde.

L’événement Rendez-vous balade Rodez a été mis à jour le 2025-11-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)