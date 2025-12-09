Rendez-vous balade Rodez
Rendez-vous balade Rodez mardi 9 décembre 2025.
Rendez-vous balade
rue Louis Dausse 12000 rodez Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi 2025-12-09
fin : 2025-12-09
2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30
Les mardis après-midi 9, 16, 23 et 30 décembre.
Nous vous proposons de nous retrouver l’après-midi à 14h devant le centre social de Rodez pour une balade en groupe.
Ensemble on se motive! .
rue Louis Dausse 12000 rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 10 29 csrodez@caf12.caf.fr
English :
Tuesday afternoons December 9, 16, 23 and 30.
German :
Dienstagnachmittag, 9., 16., 23. und 30. Dezember.
Italiano :
Martedì pomeriggio 9, 16, 23 e 30 dicembre.
Espanol :
Martes 9, 16, 23 y 30 de diciembre por la tarde.
