Rendez-vous balade Rodez Rodez

rue louis dausse 12000 rodez Rodez Aveyron
Début : Mardi 2026-01-06
fin : 2026-01-27
2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27
Les mardis 6, 13, 20, 27 janvier
Nous vous proposons de nous retrouver l'après midi à 14h devant le centre social de Rodez pour une balade en groupe.
Ensemble on se motive !
csrodez@caf12.caf.fr
