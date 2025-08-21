Rendez-vous Biblio’plage à Tibidy Hôpital-Camfrout
Rendez-vous Biblio’plage à Tibidy Hôpital-Camfrout jeudi 21 août 2025.
Rendez-vous Biblio’plage à Tibidy
Hôpital-Camfrout Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 14:30:00
fin : 2025-08-21 18:30:00
Date(s) :
2025-08-21
La médiathèque part en vacances !
On vous donne alors rendez-vous à la plage pour un après-midi les pieds dans l’eau.
Au programme de la lecture ! livres, magasines, B.D … et la possibilité d’emprunter des livres sur place, ou de nous les rapporter de chez vous !
Des animations à destination des tout-petits sont prévues à l’heure du goûter.
Retrouvez-nous à Traon le jeudi 07 août et à Tibidy le jeudi 21 août. .
Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 01 43
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rendez-vous Biblio’plage à Tibidy Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2025-08-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS