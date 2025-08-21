Rendez-vous Biblio’plage à Tibidy Hôpital-Camfrout

Rendez-vous Biblio’plage à Tibidy Hôpital-Camfrout jeudi 21 août 2025.

Rendez-vous Biblio’plage à Tibidy

Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 14:30:00

fin : 2025-08-21 18:30:00

Date(s) :

2025-08-21

La médiathèque part en vacances !

On vous donne alors rendez-vous à la plage pour un après-midi les pieds dans l’eau.

Au programme de la lecture ! livres, magasines, B.D … et la possibilité d’emprunter des livres sur place, ou de nous les rapporter de chez vous !

Des animations à destination des tout-petits sont prévues à l’heure du goûter.

Retrouvez-nous à Traon le jeudi 07 août et à Tibidy le jeudi 21 août. .

Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 01 43

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rendez-vous Biblio’plage à Tibidy Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2025-08-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS