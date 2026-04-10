Rendez-vous Bibliothèque numérique Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Un problème avec votre liseuse, tablette, smartphone ou ordinateur pour accéder à un livre numérique ? Les bibliothécaires vous proposent une aide personnalisée pour essayer de trouver une solution, dans la limite de leurs compétences.

N’hésitez pas à consulter en amont les tutoriels de la Bibliothèque numérique.

Sur rendez-vous par téléphone, mail ou sur place aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Salle multimédia (niveau +1)

Tout public

Pour un problème plus général lié au numérique, nous vous invitons à vous rendre aux Déclics numériques.

Aide individuelle pour répondre à vos questions autour des livres numériques ou votre appareil de lecture.

Du jeudi 16 avril 2026 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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