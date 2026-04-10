Rendez-vous Bibliothèque numérique Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Rendez-vous Bibliothèque numérique Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris jeudi 16 avril 2026.
Un problème avec votre liseuse, tablette, smartphone ou ordinateur pour accéder à un livre numérique ? Les bibliothécaires vous proposent une aide personnalisée pour essayer de trouver une solution, dans la limite de leurs compétences.
N’hésitez pas à consulter en amont les tutoriels de la Bibliothèque numérique.
Sur rendez-vous par téléphone, mail ou sur place aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Salle multimédia (niveau +1)
Tout public
Pour un problème plus général lié au numérique, nous vous invitons à vous rendre aux Déclics numériques.
Aide individuelle pour répondre à vos questions autour des livres numériques ou votre appareil de lecture.
Du jeudi 16 avril 2026 au samedi 04 juillet 2026 :
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Initiation « Tous Acteurs de la Santé Mentale » (TASM) Croix Rouge de Paris – Délégation Territoriale Paris 10 avril 2026
- Lee Miller Musée d’Art Moderne de Paris PARIS 10 avril 2026
- Minéral Expo, le salon dédié aux pierres fines et précieuses Espace Charenton Paris 10 avril 2026
- « Parole de femmes » Maison des 1000 premiers jours du 20ème Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 10 avril 2026
- Chantier permaculture Ferme de Paris Paris 10 avril 2026