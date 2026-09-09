Informations pratiques

Trégunc

Rendez-vous bien-être, saveurs et créations

Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Venez découvrir le « Rendez-vous Bien-Être – saveurs et créations » les 03 et 04 octobre 2026, à Trégunc au Sterenn.

Au programme : Exposants, Artisans, Créateurs, Conférences, Ateliers, Découvertes de pratiques du Bien Être

Entrée gratuite

Restauration sur place .

Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 18 00 16 26

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English :

L’événement Rendez-vous bien-être, saveurs et créations Trégunc a été mis à jour le 2026-09-09 par OTC CCA