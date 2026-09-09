UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Trégunc

Rendez-vous bien-être, saveurs et créations Trégunc

samedi 3 octobre 2026 · Trégunc

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Sterenn
Ville
29910 Trégunc
Département
Finistère
Tarif

Trégunc

Rendez-vous bien-être, saveurs et créations

Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

Venez découvrir le « Rendez-vous Bien-Être – saveurs et créations » les 03 et 04 octobre 2026, à Trégunc au Sterenn.
Au programme : Exposants, Artisans, Créateurs, Conférences, Ateliers, Découvertes de pratiques du Bien Être
Entrée gratuite
Restauration sur place   .

Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 18 00 16 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rendez-vous bien-être, saveurs et créations Trégunc a été mis à jour le 2026-09-09 par OTC CCA

À voir aussi à Trégunc (Finistère)