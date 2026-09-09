Rendez-vous bien-être, saveurs et créations Trégunc
samedi 3 octobre 2026 · Trégunc
Informations pratiques
Trégunc
Rendez-vous bien-être, saveurs et créations
Sterenn Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Venez découvrir le « Rendez-vous Bien-Être – saveurs et créations » les 03 et 04 octobre 2026, à Trégunc au Sterenn.
Au programme : Exposants, Artisans, Créateurs, Conférences, Ateliers, Découvertes de pratiques du Bien Être
Entrée gratuite
Restauration sur place .
Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 18 00 16 26
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English :
L’événement Rendez-vous bien-être, saveurs et créations Trégunc a été mis à jour le 2026-09-09 par OTC CCA
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