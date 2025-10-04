Rendez-vous bien-être Rue Jacques prévert Trégunc

Rue Jacques prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Rendez-vous du bien-être, saveurs et créations tous le week-end.

Ateliers, conférences, produits bien-être, soin découverte, artisanat… .

Rue Jacques prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 7 52 04 83 31

