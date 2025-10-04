Rendez-vous bien-être Rue Jacques prévert Trégunc
Rendez-vous bien-être Rue Jacques prévert Trégunc samedi 4 octobre 2025.
Rue Jacques prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-04
Rendez-vous du bien-être, saveurs et créations tous le week-end.
Ateliers, conférences, produits bien-être, soin découverte, artisanat… .
Rue Jacques prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 7 52 04 83 31
L’événement Rendez-vous bien-être Trégunc a été mis à jour le 2025-09-09 par OTC CCA