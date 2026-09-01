Rendez-vous – Bla bla livres Bibliothèque Nueil-les-Aubiers

Informations pratiques

Nueil-les-Aubiers

Rendez-vous – Bla bla livres

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-11-25 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-10-14 2026-11-25 2026-12-09

Partagez un temps de discussion avec les participants de l’atelier contre l’illettrisme « Soif de mots ». Cet atelier, ouvert à tous, conduit vers la découverte d’un livre.

En partenariat avec le Centre Socio-Culturel de Nueil-Les-Aubiers. .

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

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English : Rendez-vous – Bla bla livres

L’événement Rendez-vous – Bla bla livres Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Bocage Bressuirais