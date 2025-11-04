Rendez-vous BlaBla Bouqs Hors les murs Rennes

Rendez-vous BlaBla Bouqs Hors les murs Rennes Mardi 4 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Écoutez, échangez et partagez vos impressions et vos avis sur les six romans européens sélectionnés par les bibliothécaires,

Ils sont disponibles en ce moment dans les bibliothèques.

_Rencontre animée par les bibliothécaires et Jeanne qui partage ses lectures sur la page Instagram lescarnetsdejeanne._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T20:00:00.000+01:00

Hors les murs Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35 000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine