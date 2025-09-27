Rendez-vous céramique Fête des Lises rue des Lisières Saint-Jean-la-Poterie

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-27 2025-09-28

La Fête des Lises illuminera de nouveau de tous ses feux le Cirque des Lises, le temps d’un week-end festif consacré à la céramique traditionnelle et contemporaine. Cuisson à l’ancienne des pots le samedi soir et le marché de potiers le dimanche mais aussi durant ces deux jours, une grande diversité d’animations et démonstrations encadrées par des professionnels pour vous initier à la terre, des performances d’artistes qui, sous vos yeux, façonnent la terre et dévoilent leur créativité.

Et pour cette 8 ème édition, un évènement engagé pour remettre à l’honneur la céramique dans votre quotidien culinaire et lutter contre le gaspillage.

Proposé par l’Organisation Terre de Potiantes / Saint-Jean-le-Poterie .

