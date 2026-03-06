Rendez-vous Champêtre en Charolais Digoin

Rendez-vous Champêtre en Charolais

30 Route des Sables Digoin Saône-et-Loire

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Rendez-vous champêtre en Charolais , deuxième Édition !

Après le succès de l’an passé, le domaine Les Roulottes des Gamines se transforme à nouveau en une véritable petite fête du terroir. Offrez-vous un moment de flânerie, de stand en stand, pour découvrir le talent de nos exposants.

Cette année le cercle s’agrandit ! Aux côtés des artisans, des producteurs locaux seront au rendez-vous pour encore plus de saveurs et de plaisirs à emporter.

Le programme de votre journée

– Un marché d’artisans et de producteurs locaux, où se mêlent savoir-faire artisanal et trésors du terroir.

– Une balade contée, imaginée par votre hôte, invitant les enfants à une déambulation féerique.

– Des jeux et animations à partager en famille, dans un esprit convivial.

– Une tombola généreuse, pleine de surprises.

– Une escale gourmande pour le déjeuner avec une formule simple et savoureuse du restaurant Évidence

– Des douceurs sucrées pour combler les p’tits creux.

Un rendez-vous Champêtre en Charolais parfait pour partager un moment agréable au cœur d’un cadre authentique ! .

for.tourisme8@gmail.com

English : Rendez-vous Champêtre en Charolais

