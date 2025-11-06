RENDEZ -VOUS CLUB MANGA LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE Saint-Gaudens
RENDEZ -VOUS CLUB MANGA LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE Saint-Gaudens jeudi 6 novembre 2025.
RENDEZ -VOUS CLUB MANGA
LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE 12 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 19:00:00
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Venez nombreuses et nombreuses ! évènement gratuit, ouvert à toutes et à tous à partir de 13ans.
Pour les fans de mangas, un RDV est proposé à la librairie pour partager coups de cœur et séries mangas favorites. Un moment convivial d’échanges et de discussion !
Et suivre également l’actualité des animés et des films tirés de mangas. .
LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE 12 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 14 79
English :
The event is free and open to everyone aged 13 and over.
German :
Kommt zahlreich! Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle ab 13 Jahren offen.
Italiano :
L’evento è gratuito e aperto a tutti coloro che hanno almeno 13 anni.
Espanol :
El acto es gratuito y está abierto a todos los mayores de 13 años.
L’événement RENDEZ -VOUS CLUB MANGA Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE