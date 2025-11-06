RENDEZ -VOUS CLUB MANGA LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE Saint-Gaudens

RENDEZ -VOUS CLUB MANGA

LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE 12 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-11-06 19:00:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Venez nombreuses et nombreuses ! évènement gratuit, ouvert à toutes et à tous à partir de 13ans.

Pour les fans de mangas, un RDV est proposé à la librairie pour partager coups de cœur et séries mangas favorites. Un moment convivial d’échanges et de discussion !

Et suivre également l’actualité des animés et des films tirés de mangas. .

English :

The event is free and open to everyone aged 13 and over.

German :

Kommt zahlreich! Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle ab 13 Jahren offen.

Italiano :

L’evento è gratuito e aperto a tutti coloro che hanno almeno 13 anni.

Espanol :

El acto es gratuito y está abierto a todos los mayores de 13 años.

