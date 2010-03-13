Rendez-vous conso Centre Social Simone Veil Semur-en-Auxois

Rendez-vous conso

Centre Social Simone Veil 39 avenue Général Mazillier Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-03-13 12:00:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-04-21

MANGER MIEUX, VIVRE MIEUX :

et si on s’y mettait ? un objectif à partager !

L’ UFC Que Choisir Côte d’Or propose des ateliers interactifs, ludiques et gratuits pour développer les bons réflexes pour mieux manger et consommer de manière responsable au juste prix.

Les 2 thèmes seront :

• Je mange équilibré au juste prix :

Vendredi 13 mars à 10h

• Je m’organise pour ne pas gaspiller :

Mardi 21 avril à 18h30

Durée de 1 h 30 à 2 h.

Inscription souhaitée auprès de UFC Que Choisir de Côte d’Or .

Centre Social Simone Veil 39 avenue Général Mazillier Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 84 56 contact@cotedor.ufcquechoisir.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous conso

L’événement Rendez-vous conso Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-05 par OT des Terres d’Auxois