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Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR Centre Social Simone VEIL Semur-en-Auxois

Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR Centre Social Simone VEIL Semur-en-Auxois mardi 21 avril 2026.

Lieu : Centre Social Simone VEIL

Adresse : 39 avenue Général Maziller

Ville : 21140 Semur-en-Auxois

Département : Côte-d'Or

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Semur-en-Auxois

Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR

Centre Social Simone VEIL 39 avenue Général Maziller Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:30:00
fin : 2026-04-21 20:30:00

Date(s) :
2026-04-21

Rendez-vous Conso, interactif, ludique et gratuit LES BONS REFLEXES POUR MIEUX MANGER, je m’organise pour ne pas gaspiller .
Proposé et animé par l’UFC QUE CHOISIR.
Inscriptions conseillées   .

Centre Social Simone VEIL 39 avenue Général Maziller Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 84 56  contact@cotedor.ufcquechoisir.fr

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English : Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR

L’événement Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Terres d’Auxois

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