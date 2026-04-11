Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR Centre Social Simone VEIL Semur-en-Auxois
Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR Centre Social Simone VEIL Semur-en-Auxois mardi 21 avril 2026.
Semur-en-Auxois
Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR
Centre Social Simone VEIL 39 avenue Général Maziller Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:30:00
fin : 2026-04-21 20:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Rendez-vous Conso, interactif, ludique et gratuit LES BONS REFLEXES POUR MIEUX MANGER, je m’organise pour ne pas gaspiller .
Proposé et animé par l’UFC QUE CHOISIR.
Inscriptions conseillées .
Centre Social Simone VEIL 39 avenue Général Maziller Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 84 56 contact@cotedor.ufcquechoisir.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR
L’événement Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Terres d’Auxois
À voir aussi à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or)
- Marché des potiers Salle St Exupéry Semur-en-Auxois 11 avril 2026
- Braderie solidaire de printemps du secours catholique Boutique solidaire Semur-en-Auxois 11 avril 2026
- Visite guidée de Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 16 avril 2026
- Samedis du musée musée municipal Semur-en-Auxois 18 avril 2026
- Marya Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois 24 avril 2026