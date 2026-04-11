Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR Centre Social Simone VEIL Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR

Centre Social Simone VEIL 39 avenue Général Maziller Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:30:00

fin : 2026-04-21 20:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Rendez-vous Conso, interactif, ludique et gratuit LES BONS REFLEXES POUR MIEUX MANGER, je m’organise pour ne pas gaspiller .

Proposé et animé par l’UFC QUE CHOISIR.

Inscriptions conseillées .

Centre Social Simone VEIL 39 avenue Général Maziller Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 84 56 contact@cotedor.ufcquechoisir.fr

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English : Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR

L’événement Rendez-vous conso UFC QUE CHOISIR Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Terres d’Auxois