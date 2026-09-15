Rendez-vous Conte #1 Léo le roseau Conservatoire Besançon

Informations pratiques

Besançon

Rendez-vous Conte #1 Léo le roseau

Conservatoire 1 passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : 7.7 – 7.7 – 14.7 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 18:00:00

fin : 2026-11-07 19:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Léo vit au jardin botanique de Rio, au bord d’un étang bien trop calme pour lui. Les autres roseaux adorent le silence, alors que Léo rêve de musique ! Pour trouver sa voie, il pourra compter sur un canard très cultivé et un singe aux nombreuses bonnes idées. Comment Léo quittera-t-il le jardin ? Qui rencontrera-t-il sur sa route ?

L’Orchestre Victor Hugo propose une saison entièrement dédiée aux contes musicaux : quatre rendez-vous pour découvrir l’orchestre autrement, à tout âge, au fil d’histoires pleines de suspens, de poésie et d’humour.

Billetterie à l’office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon, , Hôtel de Ville, place du Huit Septembre – .

Conservatoire 1 passage des Arts Besançon 25034 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 84 44 orchestre@ovhfc.fr

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English : Rendez-vous Conte #1 Léo le roseau

L’événement Rendez-vous Conte #1 Léo le roseau Besançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON