Rendez-vous conte #1 Momo, l’enfant pêche Conservatoire Besançon

Rendez-vous conte #1 Momo, l’enfant pêche

Conservatoire 1 passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15 19:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Momo est un enfant pas comme les autres. Il est né d’une pêche, et sa mère l’a trouvé dans une rivière. Lorsqu’il apprend que les habitants ont quitté le village à cause d’un ogre, il n’a qu’une idée en tête partir à sa recherche ! En chemin, il rencontre trois animaux-musiciens un chien, un singe et un faisan. Ensemble, parviendront-ils à traverser la rivière pour se rendre au château de l’ogre ? Amitié, confiance et entraide seront nécessaires dans cette aventure initiatique, tendre et morale, au dénouement surprenant.

Billetterie à l’office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon, , Hôtel de Ville, place du Huit Septembre – .

Conservatoire 1 passage des Arts Besançon 25034 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 84 44 orchestre@ovhfc.fr

