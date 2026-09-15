Rendez-vous Conte #2 Le Tour du monde en 80 jours Conservatoire Besançon
samedi 16 janvier 2027 · Conservatoire · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Rendez-vous Conte #2 Le Tour du monde en 80 jours
Conservatoire 1 passage des Arts Besançon Doubs
Tarif : 7.7 – 7.7 – 14.7 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 18:00:00
fin : 2027-01-16 19:00:00
Date(s) :
2027-01-16
Cette adaptation du chef-d’œuvre de Jules Verne mêle récit, illustrations animées et compositions originales. La musique, tour à tour haletante, mystérieuse ou teintée d’accents venus d’ailleurs, accompagne la folle course de Phileas Fogg à travers les continents.
L’Orchestre Victor Hugo propose une saison entièrement dédiée aux contes musicaux : quatre rendez-vous pour découvrir l’orchestre autrement, à tout âge, au fil d’histoires pleines de suspens, de poésie et d’humour.
Billetterie à l’office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon, , Hôtel de Ville, place du Huit Septembre – .
Conservatoire 1 passage des Arts Besançon 25034 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 84 44 orchestre@ovhfc.fr
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English : Rendez-vous Conte #2 Le Tour du monde en 80 jours
L’événement Rendez-vous Conte #2 Le Tour du monde en 80 jours Besançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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