Rendez-vous conte #2 L’Impératrice et les musiciens Auditorium de la Cité des Arts de Besançon Besançon

Rendez-vous conte #2 L’Impératrice et les musiciens

Auditorium de la Cité des Arts de Besançon 1 passage des Arts Besançon Doubs

Wanda est une créature immense, qui se fait appeler l’Impératrice bien qu’elle n’en soit pas une. Elle aime tellement la musique que l’entendre ne lui suffit plus ! Il faut qu’elle soit dans son ventre, dans sa chair. Elle dévore les musiciens l’un après l’autre. Beethoven, Ravel, IAM, Stromae… Elle les a tous avalés. À l’intérieur d’elle ils continuent de jouer, mais le silence règne partout ailleurs. Seuls trois musiciens résistent. Trois musiciens qui jouent encore haut et fort, de village en village, pour apporter un peu de joie. Mais combien de temps tiendront-ils ? Parviendront-ils à sauver la musique ?

FABRICE FEREZ & SEBASTIEN MENESTRIER

L’Impératrice et les musiciens création mondiale

Durée 40 min

Dès 6 ans

