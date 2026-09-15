Rendez-vous Conte #3 Le Premier spectacle de mon doudou Conservatoire Besançon

Informations pratiques

Besançon

Rendez-vous Conte #3 Le Premier spectacle de mon doudou

Conservatoire 1 passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : 7.7 – 7.7 – 14.7 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 18:00:00

fin : 2027-03-06 19:00:00

Date(s) :

2027-03-06

Plongez vos tout·e·s-petit·e·s dans un concert tendre où les sons deviennent couleurs et émotions. Entouré·e·s de leurs doudous, iels découvrent la musique vivante au plus près des instrumentistes. Une expérience poétique, lumineuse et douce, pour ressentir, explorer et s’émerveiller en famille.

L’Orchestre Victor Hugo propose une saison entièrement dédiée aux contes musicaux : quatre rendez-vous pour découvrir l’orchestre autrement, à tout âge, au fil d’histoires pleines de suspens, de poésie et d’humour.

Billetterie à l’office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon, , Hôtel de Ville, place du Huit Septembre – .

Conservatoire 1 passage des Arts Besançon 25034 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 84 44 orchestre@ovhfc.fr

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English : Rendez-vous Conte #3 Le Premier spectacle de mon doudou

L’événement Rendez-vous Conte #3 Le Premier spectacle de mon doudou Besançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON