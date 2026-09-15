Rendez-vous Conte #4 Ciné-concert Charlie Chaplin Conservatoire Besançon

Informations pratiques

Besançon

Rendez-vous Conte #4 Ciné-concert Charlie Chaplin

Conservatoire 1 passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : 7.7 – 7.7 – 14.7 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29 18:00:00

fin : 2027-05-29 19:00:00

Date(s) :

2027-05-29

Chaplin illumine un ciné-concert avec The Adventurer (Charlot s’évade) et The Rink (Charlot patine), deux bijoux de 1917 où Charlot révèle, avec finesse et malice, nos travers éternels. La musique de Cyrille Aufort sublime chaque gag : précision orchestrale, humour vif, émotion et plaisir audiovisuel pour une soirée irrésistible.

L’Orchestre Victor Hugo propose une saison entièrement dédiée aux contes musicaux : quatre rendez-vous pour découvrir l’orchestre autrement, à tout âge, au fil d’histoires pleines de suspens, de poésie et d’humour.

Billetterie à l’office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon, , Hôtel de Ville, place du Huit Septembre – .

Conservatoire 1 passage des Arts Besançon 25034 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 84 44 orchestre@ovhfc.fr

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English : Rendez-vous Conte #4 Ciné-concert Charlie Chaplin

L’événement Rendez-vous Conte #4 Ciné-concert Charlie Chaplin Besançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON