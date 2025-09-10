Rendez-vous Conte Animo Z amis Onet-le-Château

25 place des Artistes Onet-le-Château Aveyron

En partenariat avec la Médiathèque Paul Géraldini, Mercredi 10 septembre 2025 à 15h00 au Café Culturel Le Krill. Durée 50 min. A partir de 4 ans.

Gratuit, sans inscription sauf groupes.

Cinq histoires pour partir en compagnie des animaux sur les chemins de la vie des histoires de partout pour les enfants d’ici, des histoires sur la force des petits, la persévérance, l’entraide et la bonté, avec cet art du conte qui est de faire sentir plutôt que faire savoir …

Des histoires qui nous font le cœur meilleur et les yeux confiants, selon la formule de Paul Éluard.

Par Marie-Eve Thiry .

25 place des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr

English :

In partnership with Médiathèque Paul Géraldini, Wednesday, September 10, 2025 at 3pm at Café Culturel Le Krill. Duration: 50 min. Ages 4 and up.

Free, no registration required except for groups.

German :

In Zusammenarbeit mit der Mediathek Paul Géraldini, Mittwoch, den 10. September 2025 um 15.00 Uhr im Kulturcafé Le Krill. Dauer: 50 min. Ab 4 Jahren.

Kostenlos, ohne Anmeldung außer Gruppen.

Italiano :

In collaborazione con la Médiathèque Paul Géraldini, mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 15.00 presso il Café Culturel Le Krill. Durata: 50 minuti. Dai 4 anni in su.

Gratuito, non è richiesta l’iscrizione, tranne che per i gruppi.

Espanol :

En colaboración con la Médiathèque Paul Géraldini, miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 15.00 horas en el Café Culturel Le Krill. Duración: 50 min. A partir de 4 años.

Gratuito, sin inscripción excepto para grupos.

