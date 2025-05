Rendez-vous Conte – Espalion, 28 juin 2025 07:00, Espalion.

Rendez-vous Conte Plateau de la gare Espalion Aveyron

Des histoires racontées à découvrir en famille découvrir de nouveaux albums en famille ou revoir des grands classiques, passer un bon moment ensemble tout simplement !

Les thèmes sont choisis pour explorer la relation parent-enfant et la parentalité sous toutes les coutures !

Samedi 28 juin, nous parlerons de la fratrie, de la jalousie, de l’arrivée d’un 2e enfant dans la famille ! Conseillé aux enfants à partir de 3 ans .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 92 66 csiee.famille@orange.fr

Storytelling for the whole family: discover new family albums or revisit the great classics, and simply have a great time together!

Erzählte Geschichten für die ganze Familie: Entdecken Sie neue Familienalben oder sehen Sie sich Klassiker wieder an, verbringen Sie einfach eine gute Zeit zusammen!

Storytelling per tutta la famiglia: scoprite nuovi album in famiglia o rivisitate i grandi classici, e semplicemente divertitevi insieme!

Cuentacuentos para toda la familia: descubra nuevos álbumes en familia o revisite los grandes clásicos, ¡y simplemente páselo en grande todos juntos!

