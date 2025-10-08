Rendez-vous conte Granita et le bazar des émotions Onet-le-Château

25 place des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Par la Compagnie Ordinaire Extra. A partir de 5 ans. Durée 45mn.

Granita est une petite fille de 7 ans qui mène une vie paisible et heureuse avec sa grand-mère dans la forêt. À la mort de celle-ci, Granita retourne chez ses parents en ville. Elle est alors confrontée à un environnement où les émotions n’ont plus leur place… Et la forêt non plus. Petit à petit, Granita les enfouit dans le sac de l’oubli. Mais au détour d’un souvenir, elle revoit le trésor que lui a laissé sa grand-mère et part alors à sa recherche…

En partenariat avec la Médiathèque Paul Géraldini .

25 place des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr

English :

By Compagnie Ordinaire Extra. For ages 5 and up. Running time 45mn.

German :

Von der Compagnie Ordinaire Extra. Ab 5 Jahren. Dauer 45 Min.

Italiano :

A cura della Compagnie Ordinaire Extra. Per bambini dai 5 anni in su. Durata 45 minuti.

Espanol :

Por la Compagnie Ordinaire Extra. A partir de 5 años. Duración: 45 minutos.

