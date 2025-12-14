Rendez-vous conté petites histoires zen et contes des arts martiaux Médiathèque de Paimpont Paimpont

Rendez-vous conté petites histoires zen et contes des arts martiaux

Médiathèque de Paimpont 1 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

La philosophie zen se trouve partout, même dans les contes. Tortequesne vous raconte plusieurs petites histoires : de maîtres du combat et de ses disciples, d’animaux qui parlent, de fantômes … Des contes pour rêver et trouver la sérénité.

A la médiathèque de Paimpont / A partir de 7 ans / Entrée gratuite .

Médiathèque de Paimpont 1 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 81 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rendez-vous conté petites histoires zen et contes des arts martiaux Paimpont a été mis à jour le 2025-12-14 par Office de Tourisme de Brocéliande