Rendez-vous conté petites histoires zen et contes des arts martiaux Médiathèque de Paimpont Paimpont
Rendez-vous conté petites histoires zen et contes des arts martiaux Médiathèque de Paimpont Paimpont vendredi 23 janvier 2026.
Rendez-vous conté petites histoires zen et contes des arts martiaux
Médiathèque de Paimpont 1 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
La philosophie zen se trouve partout, même dans les contes. Tortequesne vous raconte plusieurs petites histoires : de maîtres du combat et de ses disciples, d’animaux qui parlent, de fantômes … Des contes pour rêver et trouver la sérénité.
A la médiathèque de Paimpont / A partir de 7 ans / Entrée gratuite .
Médiathèque de Paimpont 1 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 81 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rendez-vous conté petites histoires zen et contes des arts martiaux Paimpont a été mis à jour le 2025-12-14 par Office de Tourisme de Brocéliande