Rendez-vous conté Tôra le tigre et autres contes du japon Médiathèque Bréal-sous-Montfort

Rendez-vous conté Tôra le tigre et autres contes du japon

Médiathèque 1 Rue de Mordelles Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-03 18:30:00

Contes d’Asie rythmés et truculents, pour mourir de peur… ou de rire ! Le conte, c’est une histoire, un voyage, un pays, une invitation dans le ventre du monde.

Rendez-vous conté par Linda Lopez le 3 octobre à 18h30 à la médiathèque de Bréal-sous-Montfort.

Gratuit A partir de 7 ans. .

Médiathèque 1 Rue de Mordelles Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 49 89

