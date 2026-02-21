Rendez-vous conte Bibliothèque Louis Garret Vesoul

Rendez-vous conte

Bibliothèque Louis Garret 4 Rue Lafayette Vesoul Haute-Saône

Début : 2026-03-04 16:00:00

2026-03-04

Le loup et l’agneau J.L Fontaine

Pleine lune La légende des sapins

Classe de cor (Sylvain Guillon)

et la classe d’Éveil Musical (Leeloo Charue)

Conteuse Christine Bachet .

