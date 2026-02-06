Rendez-vous conte Zhak et le livre magique

Onet-le-Château Aveyron

Mercredi 8 avril 2026 à 15h00 au Café Culturel Le Krill. Durée 45 min. A partir de 3 ans. Gratuit, sans inscription sauf groupes.

Par la compagnie Marotte & cie

Dans une campagne égarée au cœur d’un paysage désolé, se lamentait un épouvantail oublié. Planté au milieu d’un champ de maïs, celui-ci rêvait en secret de liberté.

Un jour, il rencontre Louna, une petite chauve-souris perdue dans la tempête. Ensemble, ils partent à la recherche d’un vieux livre magique

capable d’exaucer tous les voeux et, grâce à leur courage, ils réussissent à changer leur destin.

En partenariat avec la Médiathèque Paul Géraldini

Wednesday, April 8, 2026 at 3pm at Café Culturel Le Krill. Duration: 45 min. Ages 3 and up. Free, no registration required except for groups.

