Rendez-vous contes Au gré du chemin…Contes de Grimm Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou

Rendez-vous contes Au gré du chemin…Contes de Grimm Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou vendredi 24 octobre 2025.

Rendez-vous contes Au gré du chemin…Contes de Grimm

Saint-Georges-sur-Layon 24 Rue du Commerce Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-10-24 18:50:00

Date(s) :

2025-10-24

Une balade burlesque en compagnie des frères Grimm…

Partez à la rencontre de Tom Pouce, qui rêve de devenir un vrai héros — et surtout pas un simplet sans cervelle ! Croisez ensuite le chemin du loup et des sept chevreaux, puis accompagnez Hansel et Gretel face à une sorcière qui raffole des enfants… en friture ou en ragoût.

Trois contes revisités, enchaînés avec malice et rythmés par des chansonnettes sur des airs bien connus.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 24 octobre 2025 de 18h à 18h50. .

Saint-Georges-sur-Layon 24 Rue du Commerce Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12 bibliotheques.contact@saumurvaldeloire.fr

English :

A burlesque ride in the company of the Grimm brothers…

German :

Ein burlesker Spaziergang mit den Brüdern Grimm…

Italiano :

Una cavalcata burlesca in compagnia dei fratelli Grimm…

Espanol :

Un paseo burlesco en compañía de los hermanos Grimm…

L’événement Rendez-vous contes Au gré du chemin…Contes de Grimm Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-10-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME