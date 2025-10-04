Rendez-vous « contes » Bibliothèque Monique Pigeon Bornel

Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Monique Pigeon Oise

GRATUIT

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:45:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:45:00

Temps de lecture en famille pour les tout-petits

Un moment convivial pour les enfants de 2 à 6 ans et leurs parents, mêlant contes, comptines et jeux de doigts.

Une expérience ludique et sensorielle qui invite à écouter, participer et partager des instants de rire et de complicité en famille.

Bibliothèque Monique Pigeon 2 Rue Lamartine, 60540 Bornel, France Bornel 60540 Bornel Oise Hauts-de-France +33360298059 https://mediatheque-bornel.fr parking à proximité

Médiathèque Monique Pigeon