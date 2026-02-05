Rendez-vous contes Ce qu’elles nous disent… Saint-Doulchard

Rendez-vous contes Ce qu’elles nous disent…

Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Début : 2026-03-25 19:00:00

2026-03-25

Un moment conté pour faire résonner les voix de femmes d’hier et d’aujourd’hui.

La conteuse Géraldine Dutur invite le public à un rendez-vous contes intitulé Ce qu’elles nous disent… .

À travers récits et paroles inspirées de l’univers de George Sand, cette soirée propose une réflexion sensible sur la condition féminine, la transmission et la liberté d’expression.

Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 30 60 11

A moment of storytelling to echo the voices of women past and present.

