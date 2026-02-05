Rendez-vous contes Ce qu’elles nous disent… Saint-Doulchard
Rendez-vous contes Ce qu’elles nous disent…
Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher
Gratuit
Début : 2026-03-25 19:00:00
2026-03-25
Un moment conté pour faire résonner les voix de femmes d’hier et d’aujourd’hui.
La conteuse Géraldine Dutur invite le public à un rendez-vous contes intitulé Ce qu’elles nous disent… .
À travers récits et paroles inspirées de l’univers de George Sand, cette soirée propose une réflexion sensible sur la condition féminine, la transmission et la liberté d’expression.
Gratuit sur inscription .
Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 30 60 11
English :
A moment of storytelling to echo the voices of women past and present.
