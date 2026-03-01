Rendez-vous contes Ce qu’elles nous disent… Saint-Germain-du-Puy

Rendez-vous contes Ce qu’elles nous disent…

Rue Léonard Hippolyte Roger Saint-Germain-du-Puy Cher

Gratuit

Début : 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Avec Géraldine Dufour, pour entendre les voix de femmes d’hier et d’aujourd’hui.

Gratuit sur inscription .

Rue Léonard Hippolyte Roger Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 30 60 11

English :

With Géraldine Dufour, to hear the voices of women past and present.

