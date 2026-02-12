Rendez-vous contes Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 28 février, 10h30 Entrée libre

RENDEZ-VOUS CONTES Animé par la Grenouille fait sa soupe

Tout public

Dans le cadre de notre festival Art et Imaginaire (du 24 février au 21 Mars), Le Centre Culturel La Marchoise propose différents ateliers et expositions. Voir notre site [https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/](https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-28T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T12:30:00.000+01:00

1

contact@cc-lamarchoise.com 0549593268

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



