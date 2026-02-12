Rendez-vous contes Centre Culturel La Marchoise Gençay
Rendez-vous contes Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 28 février, 10h30 Entrée libre
Tout public
Dans le cadre de notre festival Art et Imaginaire (du 24 février au 21 Mars), Le Centre Culturel La Marchoise propose différents ateliers et expositions. Voir notre site [https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/](https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/)
Début : 2026-02-28T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-28T12:30:00.000+01:00
contact@cc-lamarchoise.com 0549593268
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne