Rendez-vous contes Conte du monstre du placard Place du Collier Bellevigne-les-Châteaux samedi 25 octobre 2025.

Place du Collier Chacé Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Début : 2025-10-25 11:00:00

fin : 2025-10-25 11:40:00

2025-10-25

Le monstre du placard a filé au soleil, laissant derrière lui sa cachette… et quelques histoires oubliées.

Des contes d’ogrillons et de monstrelets, mais pas seulement… Il y a même une histoire d’amour, soufflée au fil des envies de la conteuse.

Dans ce spectacle, les monstres ont peut-être une drôle de tête, mais souvent un grand cœur. Enfin… pas tous, faut pas rêver non plus !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 25 octobre 2025 de 11h à 11h40. .

Place du Collier Chacé Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12 bibliotheques.contact@saumurvaldeloire.fr

English :

The closet monster has slipped away into the sunshine, leaving behind its hiding place? and a few forgotten stories.

German :

Das Schrankmonster ist in die Sonne geflüchtet und hat sein Versteck und einige vergessene Geschichten zurückgelassen.

Italiano :

Il mostro nell’armadio si è allontanato alla luce del sole, lasciandosi dietro il suo nascondiglio e alcune storie dimenticate.

Espanol :

El monstruo del armario se ha escabullido hacia el sol, dejando atrás su escondite… y unas cuantas historias olvidadas.

