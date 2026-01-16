Rendez vous contes d’Art d’Art Médiathèque Guéthary
Rendez vous contes d’Art d’Art Médiathèque Guéthary jeudi 12 février 2026.
Rendez vous contes d’Art d’Art
Médiathèque 74 rue du Comte de Swiecinski Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-12
Des contes où les tableaux sont les héros !
Par Les Histoires de Julie. .
Médiathèque 74 rue du Comte de Swiecinski Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@guethary.fr
English : Rendez vous contes d’Art d’Art
