Rendez vous contes d’Art d’Art Médiathèque Guéthary

Rendez vous contes d’Art d’Art

Médiathèque 74 rue du Comte de Swiecinski Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Des contes où les tableaux sont les héros !

Par Les Histoires de Julie. .

Médiathèque 74 rue du Comte de Swiecinski Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@guethary.fr

