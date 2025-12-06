Rendez-vous contes de Noël Pontarlier

Rendez-vous contes de Noël

Rez-de-chaussée de la médiathèque Pontarlier Doubs

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-06 10:15:00

fin : 2025-12-06 11:00:00

2025-12-06

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

Venez et découvrez des histoires de Noël avec votre enfant ! À partir de 3 ans. Inscriptions par téléphone ou à la médiathèque. .

Rez-de-chaussée de la médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

