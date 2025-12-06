Rendez-vous contes de Noël Pontarlier
Rendez-vous contes de Noël Pontarlier samedi 6 décembre 2025.
Rendez-vous contes de Noël
Rez-de-chaussée de la médiathèque Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:15:00
fin : 2025-12-06 11:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Venez et découvrez des histoires de Noël avec votre enfant ! À partir de 3 ans. Inscriptions par téléphone ou à la médiathèque. .
Rez-de-chaussée de la médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
English : Rendez-vous contes de Noël
German : Rendez-vous contes de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Rendez-vous contes de Noël Pontarlier a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS