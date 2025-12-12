RENDEZ VOUS CONTES MJC DOLE Dole
MJC DOLE 9 rue Sombardier Dole Jura
Gratuit
RENDEZ-VOUS CONTES
Thème La Visite
Venir écouter et ou raconter une histoire. Oser conter !
Un véritable moment d’échange et de partage, en musique avec l’ATELIER KAROVAN .
MJC DOLE 9 rue Sombardier Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com
