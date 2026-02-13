Rendez-vous Contes ! En breton Médiathèque Porte Plum’ Plumergat

Rendez-vous Contes ! En breton

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan

2026-03-04 16:30:00

2026-03-04

Laissez-vous emporter par les contes fabuleux de Nathalie qui vous entrainera dans de belles aventures en langue bretonne, mais aussi en français, pour ne perdre personne en cours de route ! .

English : Rendez-vous Contes ! En breton

