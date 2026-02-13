Rendez-vous Contes ! En breton Médiathèque Porte Plum’ Plumergat
Rendez-vous Contes ! En breton Médiathèque Porte Plum’ Plumergat mercredi 4 mars 2026.
Médiathèque Porte Plum' 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan
2026-03-04 16:30:00
2026-03-04
2026-03-04
Laissez-vous emporter par les contes fabuleux de Nathalie qui vous entrainera dans de belles aventures en langue bretonne, mais aussi en français, pour ne perdre personne en cours de route ! .
Médiathèque Porte Plum' 2 Rue Joseph Évenas Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 87 08 81
English : Rendez-vous Contes ! En breton
