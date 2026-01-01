Rendez-vous Contes ! En pyjama Médiathèque Porte Plum’ Plumergat

Rendez-vous Contes ! En pyjama

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture

Apportez votre couverture et votre doudou pour écouter de belles histoires en pyjama ! .

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 87 08 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous Contes ! En pyjama

L’événement Rendez-vous Contes ! En pyjama Plumergat a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon