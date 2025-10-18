Rendez-vous contes Juré Craché Le Puy-Notre-Dame

Rendez-vous contes Juré Craché Le Puy-Notre-Dame samedi 18 octobre 2025.

Rendez-vous contes Juré Craché

Rue de la Mairie Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

La conteuse québécoise mariera une princesse, redressera un bossu et changera un enfant en soleil.

Porté par des airs d’harmonica et de guimbarde, ce spectacle entraîne le public dans l’univers savoureux des contes de tradition orale, venus du Québec et d’ailleurs. Un voyage au cœur de récits où les mensonges les plus fous deviennent prétextes à rêver, à croire, ne serait-ce qu’un instant. À travers contes merveilleux, légendes, menteries et histoires à faire rire, Arleen Thibault déploie son imaginaire foisonnant pour nous entraîner dans des aventures dont nul ne revient tout à fait comme avant…

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 18 octobre 2025 de 11h à 12h. .

Rue de la Mairie Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12 bibliotheques.contact@saumurvaldeloire.fr

English :

The Quebec storyteller will marry a princess, straighten a hunchback and turn a child into the sun.

German :

Die Märchenerzählerin aus Québec wird eine Prinzessin verheiraten, einen Buckligen aufrichten und ein Kind in eine Sonne verwandeln.

Italiano :

Il narratore di Quebec sposerà una principessa, raddrizzerà un gobbo e trasformerà un bambino in un sole.

Espanol :

El cuentacuentos de Quebec casará a una princesa, enderezará a un jorobado y convertirá a un niño en sol.

L’événement Rendez-vous contes Juré Craché Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2025-10-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME