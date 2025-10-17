Rendez-vous contes La Diseuse Vernoil-le-Fourrier

Rendez-vous contes La Diseuse

14B Place du Champ de Foire Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 19:00:00

2025-10-17

Originaire du Québec, la conteuse Arleen Thibault est devenue une figure incontournable du conte au féminin dans son pays.

Inspirée par la rencontre avec son public, elle puise dans son répertoire pour choisir, au fil de la soirée, les histoires qu’elle partagera. Arleen nous offre des instants précieux à travers des contes traditionnels et des récits qui se déroulent avec la cadence des mots et la joie de dire… Un véritable voyage pour l’esprit, une belle occasion d’emplir son cœur de rythme, d’émotion et de fête !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 17 octobre 2025 de 18h à 19h. .

14B Place du Champ de Foire Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12 bibliotheques.contact@saumurvaldeloire.fr

English :

Quebec-born storyteller Arleen Thibault has become a leading figure in women’s storytelling in her homeland.

German :

Die aus Québec stammende Erzählerin Arleen Thibault ist in ihrer Heimat zu einer festen Größe in der weiblichen Erzählkunst geworden.

Italiano :

La narratrice Arleen Thibault, nata in Quebec, è diventata una figura di spicco della narrazione femminile nel suo paese.

Espanol :

La narradora quebequesa Arleen Thibault se ha convertido en una figura destacada de la narración femenina en su tierra natal.

