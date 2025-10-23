Rendez-vous contes Le crapaud et le génie du ciel ou le bestiaire bavard Montreuil-Bellay

Rendez-vous contes Le crapaud et le génie du ciel ou le bestiaire bavard Montreuil-Bellay jeudi 23 octobre 2025.

Rendez-vous contes Le crapaud et le génie du ciel ou le bestiaire bavard

180 boulevard des Marronniers Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-23 15:45:00

Date(s) :

2025-10-23

Par Isabelle GENLIS.

Crapaud, le roi de l’étang, a beau chanter pour appeler la pluie, elle ne tombe pas et la terre a soif. La reine des étoiles lui révèle que le Génie du Ciel a enfermé la pluie dans son palais. Elle lui en ouvrira la porte s’il a le courage de suivre la voie lactée brodée de dents de dragon et de supporter la terrible jeune fille fleur. Crapaud bondit. Il entraîne avec lui la Reine des abeilles, le Coq roi de la basse-cour et le Tigre roi de la forêt. Tous les quatre se soutiennent dans cette randonnée à la recherche de l’or bleu.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 23 octobre 2025 de 15h à 15h45. .

180 boulevard des Marronniers Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12 bibliotheques.contact@saumurvaldeloire.fr

English :

By Isabelle GENLIS.

German :

Von Isabelle GENLIS.

Italiano :

Di Isabelle GENLIS.

Espanol :

Por Isabelle GENLIS.

L’événement Rendez-vous contes Le crapaud et le génie du ciel ou le bestiaire bavard Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2025-10-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME