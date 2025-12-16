Rendez-vous contes ! Médiathèque de Lencloître Lencloître

Rendez-vous contes !

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

.

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

English : Rendez-vous contes !

L’événement Rendez-vous contes ! Lencloître a été mis à jour le 2025-12-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne