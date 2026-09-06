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Rendez-vous contes ! Médiathèque de Lencloître Lencloître

mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque de Lencloître · Lencloître

Rendez-vous contes ! Médiathèque de Lencloître Lencloître

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque de Lencloître
Adresse
9 rue Saint-Exupéry Lencloître
Ville
86140 Lencloître
Département
Vienne
Tarif

Lencloître

Rendez-vous contes !

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 17:00:00
fin : 2026-12-02 18:00:00

Date(s) :
2026-12-02

  .

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77  mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

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English : Rendez-vous contes !

L’événement Rendez-vous contes ! Lencloître a été mis à jour le 2026-09-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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