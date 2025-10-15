Rendez-vous contes L’île aux sculptures endormies Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Rendez-vous contes L’île aux sculptures endormies

Doué-la-Fontaine 3 place théophane vénard Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-15 16:30:00

fin : 2025-10-15 17:30:00

2025-10-15

Par la compagnie Philémoi Les Sculpteurs de Sons.

Une tribu lointaine, paralysée par des progrès technologiques envahissants, voit ses habitants plonger dans un sommeil sans rêve, telles des sculptures endormies. Un étrange duo va alors tenter de les réveiller par la découverte du geste musical. Un conte sonore, qui interroge sur la place grandissante de l’intelligence artificielle et la passivité qu’elle pourrait entraîner au sein de la société…

Spectacle suivi d’une invitation au public à venir expérimenter par lui-même les sculptures musicales, qu’il va pouvoir réveiller à son tour en les jouant librement…

Mercredi 15 octobre 2025 de 16h30 à 17h30. .

Doué-la-Fontaine 3 place théophane vénard Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12 bibliotheques.contact@saumurvaldeloire.fr

