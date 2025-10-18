Rendez-vous contes Monstruosités, tour du conte effrayant Saumur
Rue Célestin Port Saumur Maine-et-Loire
Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-18 15:45:00
2025-10-18
Ce tour de conte onirique et effrayant nous invite sur la trace de la grosse Babayaga des Steppes, en passant par la demeure de Barbe-Bleue ou dans le village de Jean-jean le simple d’esprit…
Laissez-vous conter la monstruosité de ces personnages, affreux, captivants, attendrissants parfois. Le monstre prend ici plusieurs visages.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 18 octobre 2025 de 15h à 15h45. .
Rue Célestin Port Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12 bibliotheques.contact@saumurvaldeloire.fr
English :
This dreamlike and frightening tale takes us on the trail of the fat Babayaga of the Steppes, by way of Bluebeard’s dwelling or the village of Jean-jean the simple-minded?
German :
Diese traumhafte und gruselige Märchenreise führt uns auf die Spuren der großen Steppenbabayaga, vorbei an Blaubarts Haus und in das Dorf von Jean-Jean dem Einfältigen?
Italiano :
Questo racconto onirico e spaventoso ci porta sulle tracce del grasso Babayaga della steppa, attraverso la dimora di Barbablù o il villaggio di Jean-jean il sempliciotto?
Espanol :
Este cuento onírico y aterrador nos lleva tras la pista del gordo Babayaga de las estepas, pasando por la morada de Barba Azul o la aldea de Jean-jean el simple..
