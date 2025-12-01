Rendez-vous Contes ! Noël magique Médiathèque Porte Plum’ Plumergat

Rendez-vous Contes ! Noël magique

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan

Début : 2025-12-10 16:30:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Nathalie Masquilier vous emporte dans des aventures incroyables à travers les contes !

A partir de 5 ans

Sans inscription .

