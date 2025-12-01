Rendez-vous Contes ! Noël magique Médiathèque Porte Plum’ Plumergat
Rendez-vous Contes ! Noël magique Médiathèque Porte Plum’ Plumergat mercredi 10 décembre 2025.
Rendez-vous Contes ! Noël magique
Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 16:30:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Nathalie Masquilier vous emporte dans des aventures incroyables à travers les contes !
A partir de 5 ans
Sans inscription .
Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 87 08 81
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rendez-vous Contes ! Noël magique Plumergat a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon