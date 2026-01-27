Rendez-vous Contes ! Pop Up ! Médiathèque Porte Plum’ Plumergat
Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan
Début : 2026-02-11 16:30:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11
De belles histoires à écouter pour découvrir les incroyables livres Pop-Up de votre médiathèque ! .
