Rendez-vous contes pour les 3-6ans Bibliothèque Ascain

Rendez-vous contes pour les 3-6ans

Bibliothèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Les contes d’hiver débarquent bientôt à la bibliothèque !

Ils seront servis avec des cafés et des chocolats chauds pour savourer pleinement la féérie des histoires !

Vous nous y retrouvez en famille ?

Réservation conseillée. .

Bibliothèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 25 89 contact@leshistoiresdejulie.fr

