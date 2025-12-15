Rendez-vous contes pour les 3-6ans Bibliothèque Ascain
Rendez-vous contes pour les 3-6ans
Bibliothèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
2025-12-17
Les contes d’hiver débarquent bientôt à la bibliothèque !
Ils seront servis avec des cafés et des chocolats chauds pour savourer pleinement la féérie des histoires !
Vous nous y retrouvez en famille ?
Réservation conseillée. .
Bibliothèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 25 89 contact@leshistoiresdejulie.fr
