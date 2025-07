RENDEZ VOUS CONTES Sampans

sanctuaire Notre Dame de Mont Roland Sampans Jura

Gratuit

Début : 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Venez écouter et /ou raconter une histoire.

Oser conter !

Un véritable moment d’échange et de partage.

En musique avec l’ATELIER KAROVAN

Et en partenariat avec l’ARCHE EN PAYS COMTOIS

Thème le fruit .

sanctuaire Notre Dame de Mont Roland Sampans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com

