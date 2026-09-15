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AGENDA · Pontarlier

Rendez-vous contes – Spécial Halloween Pontarlier

samedi 31 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
10:15:00
Adresse
Médiathèque de Pontarlier
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Rendez-vous contes – Spécial Halloween

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:15:00
fin : 2026-10-31 11:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Les bibliothécaires accueillent vos enfants pour leur raconter d’effrayantes histoires pour Halloween ! À partir de 3 ans. Gratuit, sur inscription à partir du 16/10.   .

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Rendez-vous contes – Spécial Halloween

L’événement Rendez-vous contes – Spécial Halloween Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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