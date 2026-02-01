RENDEZ-VOUS CONVIVAUX- ASSOCIATION REGARDS PARTAGÉS

Elne Pyrénées-Orientales

Début : Mercredi 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-21

Un programme d’actions est proposé par l’association à compter du 15/02/2026 jusqu’au 21/02/2026 inclus.

L’objectif du projet est de faire découvrir les leviés, l’accompagnement qui sont dédiés au règlement amiable des conflits ou désaccords entre membres d’une même famille.

Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 22 87

English :

A program of actions is proposed by the association from 15/02/2026 to 21/02/2026 inclusive.

The aim of the project is to introduce people to the levies and support services dedicated to the amicable settlement of disputes or disagreements between members of the same family.

